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Giriş Tarihi: 7.5.2022 10:14 Son Güncelleme: 7.5.2022 10:27

İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!

İSKENDER GÜNEN İSKENDER GÜNEN
İskender Günen’den Ali Koç’a: Sen Fenerbahçe’deki FETÖ’cülere bak!

SABAH Spor yazarı ve Trabzonspor'un efsane oyuncusu İskender Günen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalara köşesinden cevap verdi. Günen, yazısında "FETÖ'den her fırsatta söz ediyorsunuz. Acaba Fenerbahçe takımının içinde bulunan FETÖ'cü oyuncularınızı neden gündeme getirmiyorsunuz? 4 yıldan beri başarısızlıklarınızı örtmek adına böylesi açıklamalar yapmak büyük takımın başkanına yakışmıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SABAH Spor yazarı ve Trabzonspor'un efsane oyuncusu İskender Günen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalara köşesinden cevap verdi.

İŞTE İSKENDER GÜNEN'İN YAZISI...

Güzel görüntülerle başlayan bir maç. Hataysporlu oyuncularının şampiyonluğu kazanan Trabzonspor'a alkışlarla yaptıkları jest... Bir sezon verilen emeğe duyulan saygı. Keşke herkes aynı duyarlılıkta olsa!

Sayın Ali Koç'un açıklamalarını büyük bir üzüntü ile izledim. Önce bir tespit yapmak gerek. 4 yıldan beri büyük bir takımın başkanısınız ama başkanı olduğunuz takım başarısız. Bunda sizin herhangi bir suçunuz yok mu? Konuşmaların büyük bölümü bu sezona ait. İsmail Kartal, takımınızın başına gelmeden önce F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durum ve de Trabzonspor'la aranızda olan puan farkı neydi?

FETÖ'den her fırsatta söz ediyorsunuz. Acaba F.Bahçe takımının içinde bulunan FETÖ'cü oyuncularınızı neden gündeme getirmiyorsunuz? 4 yıldan beri başarısızlıklarınızı örtmek adına böylesi açıklamalar yapmak büyük takımın başkanına yakışmıyor. Sezon başından beri Trabzonsporlu oyuncuların ortaya koyduğu performansa saygı duymanız gerekmez mi? Yazık!

Hatay maçı, her iki takımın da farklı kadrolarla sahaya çıktığı bir karşılaşma. Bakasetas ile kaçan penaltı ve ardından Hatayspor'un girdiği gol pozisyonları… Bu maçta dikkatimi çeken ise Trabzon'da Murat Cem denen genç oyuncu… Eğer fiziksel anlamda temposunu artırabilirse takıma katkı yapabilecek yetenekte bir isim.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri sonrasında Trabzon kendi kimliği ile sahadaydı. Djaniny ile gol de geldi sonrasında. Berat'ı bu maçta çok beğendim. Çünkü mücadele gücü üst düzeyde. Aldığı topları da öne ve çabuk oynadı. Djaniny'nin golünde asistini yaptı. 90+4'te ise Diouf'un golü sonucu belirledi.

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İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!
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