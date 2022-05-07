İskender Günen’den Ali Koç’a: Sen Fenerbahçe’deki FETÖ’cülere bak!

Sayın Ali Koç'un açıklamalarını büyük bir üzüntü ile izledim. Önce bir tespit yapmak gerek. 4 yıldan beri büyük bir takımın başkanısınız ama başkanı olduğunuz takım başarısız. Bunda sizin herhangi bir suçunuz yok mu? Konuşmaların büyük bölümü bu sezona ait. İsmail Kartal, takımınızın başına gelmeden önce F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durum ve de Trabzonspor'la aranızda olan puan farkı neydi?