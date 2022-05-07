Karagümrük’ün konuğu Göztepe! Emre Mor’dan müthiş gol -CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Son iki maçını kazanan Fatih Karagümrük, bu maçı da kazanmak galibiyet serisini üçe çıkarmak istiyor. Maçta ikinci yarı oynaıyor.
CANLI SKOR: Karagümrük 2-1 Göztepe
GOL: 31' Borini, 47' Baku, 52' Emre Mor
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Göztepe ile oynadığı son resmi maçı bu sezon Süper Lig'de 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Şubat 1963'ten bu yana İzmir ekibini üst üste iki kez mağlup edemiyor.
Fatih Karagümrük'e konuk olduğu altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Göztepe (3B 3M), bu süreçte puan alamadığı karşılaşmaların hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.
Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den (3G 3B) daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği (5G 2B).