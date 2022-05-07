Karagümrük’ün konuğu Göztepe! Emre Mor’dan müthiş gol -CANLI

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Göztepe ile oynadığı son resmi maçı bu sezon Süper Lig'de 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Şubat 1963'ten bu yana İzmir ekibini üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Fatih Karagümrük'e konuk olduğu altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Göztepe (3B 3M), bu süreçte puan alamadığı karşılaşmaların hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den (3G 3B) daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği (5G 2B).