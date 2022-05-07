Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Karagümrük'ün konuğu Göztepe! Emre Mor'dan müthiş gol -CANLI-
Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:00 Son Güncelleme: 7.5.2022 17:13

Karagümrük'ün konuğu Göztepe! Emre Mor'dan müthiş gol -CANLI-

Karagümrük’ün konuğu Göztepe! Emre Mor’dan müthiş gol -CANLI-

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Ligden düşen Göztepe bugün Karagümrük'e konuk oluyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Karagümrük galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. İkinci yarıda peş peşe goller... Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Son iki maçını kazanan Fatih Karagümrük, bu maçı da kazanmak galibiyet serisini üçe çıkarmak istiyor. Maçta ikinci yarı oynaıyor.

CANLI ANLATIM

CANLI SKOR: Karagümrük 2-1 Göztepe

GOL: 31' Borini, 47' Baku, 52' Emre Mor

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Göztepe ile oynadığı son resmi maçı bu sezon Süper Lig'de 1-0 kazanan Fatih Karagümrük, Şubat 1963'ten bu yana İzmir ekibini üst üste iki kez mağlup edemiyor.

Fatih Karagümrük'e konuk olduğu altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Göztepe (3B 3M), bu süreçte puan alamadığı karşılaşmaların hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Göztepe'den (3G 3B) daha fazla konuk ettiği tek rakibi Gençlerbirliği (5G 2B).

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!
Türkiye onu konuştu! Parti lideri ABD vatandaşı olmak için dolandırıldı: ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
‘İngilizler Özdağ’ı sever’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
"1 milyon gönüllü geri dönüşte son aşamaya gelindi"
Sınırdaki mücadelenin çarpıcı detayları ortaya çıktı! İşte dezenformasyon ve gerçekler
CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak
ARKADAŞINA GÖNDER
Karagümrük'ün konuğu Göztepe! Emre Mor'dan müthiş gol -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA