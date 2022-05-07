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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Şampiyon alkışlarla

YUNUS EMRE SEL
Şampiyon alkışlarla

Ligde zaferini geçen hafta ilan eden Trabzonspor, rakibinin alkışlarıyla sahaya çıktığı Hatay’da berabere kaldı. Yan yana dizilen ev sahibi takım oyuncularının tebrik jesti duygusal anlar yaşattı. Onlara tribündeki taraftarlar da eşlik ederken mücadele dostluk havasında oynandı. Bakasetas'la bir penaltı kaçıran Fırtına, Djaniny ile öne geçti... Uzatmalarda Diouf eşitliği sağladı

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk sınavına Hatay'da alkışlarla çıkan Trabzonspor'un kadrosunda büyük revizyon vardı. Ev sahibi ekip, ilk dakikalarda organize ataklar geliştirmeye çalışırken, bordo-mavililer de daha çok geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi düşündü. 10. dakikada Boudjemaa'nın ceza sahasında Murat Cem'e yaptığı faulde hakem, VAR incelemesi sonrası penaltıyı çaldı. Ancak Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Munir çıkardı.
İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişiklikleriyle birlikte neredeyse golle başladı. 48'de Berat'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny, rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Maçın son dakikasında ise Diouf'un golü VAR'daki uzun ofsayt incelemesinden sonra geçerli sayıldı.

TARİH YAZMAYA DEVAM
Bu sezon birçok alanda istatistikleri yerle bir ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, dün Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini yakaladı. Fırtına 1979-1980'de 28 hafta boyunca zirvede kalmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, Hatay'da o rekoru egale etti. Kalan 2 maç sonunda da liderlik serisi 30 haftaya çıkacak ve yeni bir rekora imza atılacak. Bu arada bordo-mavililer, aynı zamanda ligin en fazla puan farkıyla şampiyonluk yaşayan takımı olma şansını da sürdürüyor.

'KÜÇÜKKEN YATTARA OLURDUM'
Maç sonrası Trabzonsporlu Serkan Asan, çocukken hayalini kurduğu şampiyonluğu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 23 yaşındaki oyuncu, "Şampiyon olduğumuz zaman soyunma odasında çok ağladık. Büyük bir gurur. Yattara'yı çok seviyordum. Mahallede top oynarken hep Yattara oluyordum" diye konuştu.

93:17
Diouf, Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.

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