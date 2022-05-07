Şampiyon alkışlarla

Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk sınavına Hatay'da alkışlarla çıkan Trabzonspor'un kadrosunda büyük revizyon vardı., bordo-mavililer de daha çok geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi düşündü. 10. dakikada Boudjemaa'nın ceza sahasında Murat Cem'e yaptığı faulde hakem, VAR incelemesi sonrasıçaldı.İkinci yarıda Trabzonspor oyuncu değişiklikleriyle birlikte neredeyse golle başladı. 48'de Berat'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny, rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Maçın son dakikasında isegolü VAR'daki uzun ofsayt incelemesinden sonrasayıldı.Busezon birçok alanda istatistikleri yerle bir ederek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, dün Hatayspor maçıyla birlikte tarihinin en uzun liderlik serisini yakaladı.Abdullah Avcı ve öğrencileri, Hatay'da o rekoru egale etti. Kalan 2 maç sonunda da liderlik serisi 30 haftaya çıkacak ve yeni bir rekora imza atılacak.Maç sonrası Trabzonsporlu Serkan Asan, çocukken hayalini kurduğu şampiyonluğu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 23 yaşındaki oyuncu, "Şampiyon olduğumuz zaman soyunma odasında çok ağladık. Büyük bir gurur. Yattara'yı çok seviyordum. Mahallede top oynarken hep Yattara oluyordum" diye konuştu.Diouf, Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Trabzonspor filelerine gönderdi.