‘Teklifimizi kabul et Torrent’

Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Önümüzdeki sezon için ymaliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor.Son 20 senedeki yabancı hocalar arasında istatistiklerde en başarısızı Cesare Prandelli idi. 16 resmi maça çıkan İtalyan hoca 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesine sahipti. Domenec Torrent, Prandelli'nin bile gerisinde kaldı. İspanyol hoca yönetimindeki Galatasaray lig ve Avrupa'da oynadığı