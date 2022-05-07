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Giriş Tarihi: 7.5.2022

‘Teklifimizi kabul et Torrent’

‘Teklifimizi kabul et Torrent’

Galatasaray yönetimi, İspanyol hocayı 1 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor...

Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek. Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor. Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.

PRANDELLİ'Yİ BİLE ARATTI!
Son 20 senedeki yabancı hocalar arasında istatistiklerde en başarısızı Cesare Prandelli idi. 16 resmi maça çıkan İtalyan hoca 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesine sahipti. Domenec Torrent, Prandelli'nin bile gerisinde kaldı. İspanyol hoca yönetimindeki Galatasaray lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

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‘Teklifimizi kabul et Torrent’
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