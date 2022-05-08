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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:41

Ali Sürmen'den Ali Koç'a sert sözler: Şımarık ve şirazesi kaymış

Ali Sürmen’den Ali Koç’a sert sözler: Şımarık ve şirazesi kaymış

Şampiyon olan Trabzonspor hakkında sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Bordo-Mavili kulübün divan başkanı Ali Sürmen yanıt verdi.

Şampiyon olan Trabzonspor hakkında sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Bordo-Mavili kulübün divan başkanı Ali Sürmen yanıt verdi. Sürmen, Koç Ailesi'ne büyük saygıları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Koç Ailesi'nin büyüğü rahmetli Vehbi Koç'un hayatını anlatan 'İmparator' kitabını okuduğumda örnek alınacak bir başarı hikâyesi vardı. Hakeza Koç Ailesi'nin fertlerini, başta Sayın Rahmi Koç olmak üzere saygın buluruz. Torun Ali Koç'un köklü bir kulübün başkanının ağırlığına yakışmayan söylemlerine cevap verilmiyor ise cevap verilme saygınlığını kaybetmesinden ve atalarına olan saygıdandır..."

TRABZONLU SPOR ADAMLARINI RAHAT BIRAK
Ancak Trabzonspor'un başarısına, Trabzonlu spor adamları ve siyasilere dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır. Koç Ailesi'nin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varmasında, Koç Ailesi adına fayda vardır."

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Ali Sürmen'den Ali Koç'a sert sözler: Şımarık ve şirazesi kaymış
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