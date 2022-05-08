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Giriş Tarihi: 8.5.2022

F.Bahçe’den 5 yıldızlı kupalı gösteri!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
F.Bahçe’den 5 yıldızlı kupalı gösteri!
Fenerbahçe'nin, derbi öncesi Ülker Stadı'ndaki idmanına taraftarları akın etti. Yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli futbolseveri heyecanlandıran olay ise 2010/11 şampiyonluk kupasının da idmana getirilmesi oldu. Teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan büyük alkış alırken, "Oley oley Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal oley" tezahüratları tribünlerden yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman için taraftarının karşısına Başkan Ali Koç'un 2023/24 sezonu için duyurduğu 5 yıldızlı tişörtler ile çıktı. Sarı-lacivertli futbolcular da 2011 şampiyonluk kupası ile birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladılar.

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F.Bahçe’den 5 yıldızlı kupalı gösteri!
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