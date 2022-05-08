F.Bahçe’den 5 yıldızlı kupalı gösteri!

Fenerbahçe'nin, derbi öncesi Ülker Stadı'ndaki idmanına taraftarları akın etti.Teknik direktör İsmail Kartal taraftarlardan büyük alkış alırken, "Oley oley Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal oley" tezahüratları tribünlerden yükseldi. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman için taraftarının karşısına Başkan Ali Koç'un 2023/24 sezonu için duyurduğuSarı-lacivertli futbolcular da 2011 şampiyonluk kupası ile birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladılar.