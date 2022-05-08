Hoca kararı kolay değil!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi. Koç buna verdiği yanıtlaTakımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın kolay da bir karar değil.ifadelerini kullandı.Bilindiği gibi gelecek sezon takımı ünlü bir hocaya teslim etmek isteyen Koç,Jorge Jesus'la masaya oturmuştu. Görüşmede Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yer almıştı. Bir diğer Portekizli Nuno Santo Espirito ile de temas kurulmuştu.Ali Koç, Divan Kurulu'nda Trabzonspor'un şampiyonluğu için eleştirilerine devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nu da yerden yere vurdu. İmamoğlu'nun, sarılacivertli kulübü ziyaret etmesine tepki gösteren Ali Koç,İnşallah Fenerbahçeliler'in, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" dedi.