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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Hoca kararı kolay değil!

Hoca kararı kolay değil!

Portekiz’de Jesus’la görüşen sarı-lacivertlilerin başkanı, Divan Kurulu’nda teknik adamla ilgili bir soruya “Takımdaki son durumu İsmail Kartal’a borçluyuz. Hoca konusuna girmeyeceğim ama inanın kolay bir karar değil” cevabını verdi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon takımın başında hangi teknik direktör olacağıyla ilgili soruya cevap verdi. Divan Kurulu'nda konuştuğu sırada İsmail Kartal'ı başarısından dolayı tebrik eden Koç'a, üyelerden teknik direktör sorusu geldi. Koç buna verdiği yanıtla "Takımdaki son durumu İsmail Kartal'a borçluyuz. Hoca konusuna şu anda burada girmeyeceğim. Yeri ve zamanı değil ama inanın kolay da bir karar değil. Yabancı gelsin diyenler, iki maç sonra tersini söyler. Onun için oturup en sağlıklı kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

JESUS'LA MASAYA OTURMUŞTU
Bilindiği gibi gelecek sezon takımı ünlü bir hocaya teslim etmek isteyen Koç, Portekiz'e gidip Jorge Jesus'la masaya oturmuştu. Görüşmede Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Souza da yer almıştı. Bir diğer Portekizli Nuno Santo Espirito ile de temas kurulmuştu.

DİVAN'I ZİYARETE GELEN İMAMOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
Başkan Ali Koç, Divan Kurulu'nda Trabzonspor'un şampiyonluğu için eleştirilerine devam ederken, Ekrem İmamoğlu'nu da yerden yere vurdu. İmamoğlu'nun, sarılacivertli kulübü ziyaret etmesine tepki gösteren Ali Koç, "Gelirken bordo-mavili kravat takıyorsun. Bize hakaretler içeren kitabı hediye ediyorsun. İnşallah Fenerbahçeliler'in, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez" dedi.

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