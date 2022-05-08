Manu’dan tarihi çöküş

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton Hove&Albion'a karşı 4-0'lık şok bir yenilgiyle soğuk duş aldı. 41yıl sonra üst üste 5 dışsaha maçından puansızayrılırken, geleceksezon da ŞampiyonlarLigi'nde mücadeleetme şansını kaybetti. Brighton'a galibiyeti getiren golleri Caicedo, Cucurella, Gross ve Trossard kaydetti. 58 puanda kalan MANU eski özlenen günlerini mumla arıyor ve menajer Alex Ferguson gittiğinden bu yana istediği başarıları elde edememesiyle dikkat çekiyor.