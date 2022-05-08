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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Manu’dan tarihi çöküş

Manu’dan tarihi çöküş
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton Hove&Albion'a karşı 4-0'lık şok bir yenilgiyle soğuk duş aldı. 41 yıl sonra üst üste 5 dış saha maçından puansız ayrılırken, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını kaybetti. Brighton'a galibiyeti getiren golleri Caicedo, Cucurella, Gross ve Trossard kaydetti. 58 puanda kalan MANU eski özlenen günlerini mumla arıyor ve menajer Alex Ferguson gittiğinden bu yana istediği başarıları elde edememesiyle dikkat çekiyor.

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Manu’dan tarihi çöküş
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