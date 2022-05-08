Süper Lig’de son düello

Süper Lig'deki derbi heyecanında Beşiktaş, bugün Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Derbi öncesi iki tarafta da önemli sakat ve cezalılar var. Beşiktaş'ta babasının ameliyatı için ülkesine giden'nın yanı sıra kart cezalılarıvebugün yok. F.Bahçe'de isevesakat.cezalı… 54 puanda bulunan Beşiktaş 3 puan alıp Avrupa bileti yarışına dahil olmak istiyor. 68 puanla ikinci olan F.Bahçe ise Konya ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedefliyor.