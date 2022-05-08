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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Süper Lig’de son düello

Süper Lig’de son düello

Saat 19.00’da başlayacak maç öncesi iki takımın da derdi sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu... Beşiktaş’ta 3, Fenerbahçe’de ise tam 6 eksik var

Süper Lig'deki derbi heyecanında Beşiktaş, bugün Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Derbi öncesi iki tarafta da önemli sakat ve cezalılar var. Beşiktaş'ta babasının ameliyatı için ülkesine giden Vida'nın yanı sıra kart cezalıları Rosier ve Montero bugün yok. F.Bahçe'de ise Szalai, Kim, Crespo, Pelkas ve Arda Güler sakat. Serdar Aziz de cezalı… 54 puanda bulunan Beşiktaş 3 puan alıp Avrupa bileti yarışına dahil olmak istiyor. 68 puanla ikinci olan F.Bahçe ise Konya ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

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Süper Lig’de son düello
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