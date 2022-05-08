Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen’den Koç’a ağır eleştiri: Şımarık ve şirazesi kaymış

Şampiyon olan Trabzonspor hakkında sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, bordo-mavili kulübün divan başkanıSürmen, Koç Ailesi'ne büyük saygıları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Koç Ailesi'nin büyüğü rahmetli Vehbi Koç'un hayatını anlatan 'İmparator' kitabını okuduğumda örnek alınacak bir başarı hikâyesi vardı.Ancak Trabzonspor'un başarısına, Trabzonlu spor adamları ve siyasilere dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır., Koç Ailesi adına fayda vardır."ŞAMPIYONLUĞUNU ilan eden Trabzonspor, bu sezon ev sahibi olarak oynayacağı son maç olan Altay karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı.Bu nedenle yönetim, Altay mücadelesini Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvurdu.Karadeniz ekibi, 2010 yılında Türkiye Kupası'nda GAP Stadı'nda F.Bahçe ile finalde karşılaşmış ve maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Ancak stadın VAR sistemi ile teknik altyapısının yetersiz olduğu öğrenildi.Altay maçı için İstanbul'un ağırlık kazandığı belirtildi.Altay müsabakasını Şanlıurfa'da oynamak isteyen Trabzonspor Kulübü, şampiyonluk kupasını isekaldırmak için resmi başvuruda bulundu. Ön hazırlıklarını yapan yönetim, TFF'den onay çıkması halinde saat 15.00'te başlayacak organizasyonda çeşitli konserler, ışık ve havai fişek gösterileri sonunda saat 20.00'de kupa törenini gerçekleştirmeyi planlıyor.