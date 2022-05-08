Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen’den Koç’a ağır eleştiri: Şımarık ve şirazesi kaymış

“Trabzonspor’un başarısına dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır. Koç Ailesi’nin, bu şımarık ve şirazesi kaymış çocuklarının, yanlış yolda olduğunun bir an önce farkına varması gerekiyor”
Şampiyon olan Trabzonspor hakkında sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, bordo-mavili kulübün divan başkanı Ali Sürmenyanıt verdi. Sürmen, Koç Ailesi'ne büyük saygıları olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Koç Ailesi'nin büyüğü rahmetli Vehbi Koç'un hayatını anlatan 'İmparator' kitabını okuduğumda örnek alınacak bir başarı hikâyesi vardı. HakezaKoç Ailesi'ninfertlerini, başta SayınRahmi Koç olmaküzere saygın buluruz.Torun Ali Koç'unköklü bir kulübünbaşkanının ağırlığınayakışmayan söylemlerinecevap verilmiyorise cevap verilme saygınlığınıkaybetmesindenve atalarına olansaygıdandır…"
TRABZONLU SPOR ADAMLARINI RAHAT BIRAK
Ancak Trabzonspor'un başarısına, Trabzonlu spor adamları ve siyasilere dil uzatması artık densizliğe ulaşmıştır. Koç Ailesi'nin, bu şımarıkve şirazesi kaymışçocuklarının, yanlış yoldaolduğunun bir an öncefarkına varmasında, Koç Ailesi adına fayda vardır."
ŞANLIURFA OLMAZSA ROTA OLİMPİYAT STADI
ŞAMPIYONLUĞUNU ilan eden Trabzonspor, bu sezon ev sahibi olarak oynayacağı son maç olan Altay karşılaşmasıyla ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Antalyamücadelesinde taraftarınsahaya girmesiyle zeminağır hasar almıştı. Bu nedenle yönetim, Altay mücadelesini Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvurdu. Bordo-mavililerinbu seçimi, 12 yıl öncesinedayanıyor. Karadeniz ekibi, 2010 yılında Türkiye Kupası'nda GAP Stadı'nda F.Bahçe ile finalde karşılaşmış ve maçı 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Ancak stadın VAR sistemi ile teknik altyapısının yetersiz olduğu öğrenildi. MücadeleUrfa'da oynanmazsa Fırtına,rotayı Atatürk OlimpiyatStadı'na çevirecek. Altay maçı için İstanbul'un ağırlık kazandığı belirtildi.
KUPA 15 MAYIS'TA KALKACAK
Altay müsabakasını Şanlıurfa'da oynamak isteyen Trabzonspor Kulübü, şampiyonluk kupasını ise 15 Mayıs Pazar günüŞenol Güneş Spor Kompleksi'nde kaldırmak için resmi başvuruda bulundu. Ön hazırlıklarını yapan yönetim, TFF'den onay çıkması halinde saat 15.00'te başlayacak organizasyonda çeşitli konserler, ışık ve havai fişek gösterileri sonunda saat 20.00'de kupa törenini gerçekleştirmeyi planlıyor.