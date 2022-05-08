Yiğido’ya, paşa çelmesi

SÜPER Lig'de orta sırada olan Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa mücadelesinde gülen taraf konuk takım oldu: 1-3. İlk devresi golsüz geçilen mücadelede Paşa, ikinci yarıda Yiğido'yu gole boğdu. 58'de Eren Elmalı perdeyiaçtı: 1-0. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Eysseric yaklaşık 30 metredenattığı frikikle kaleci Muammer'i avlarken, 77'de pasıyla da Umut Bozok skoru 3-0'a getirdi. Umut 16 golle krallıkta ilk sıraya kuruldu. Sivasspor'da Felix, skoru belirledi: 1-3. Kırmızıbeyazlıların 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.