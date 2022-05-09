7 milyon euro kıl payı kaçtı!

Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında F.Bahçe'ye geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı.Watford'un son oynanan maçta küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu. Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için takımda düşünülmüyor.Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Beşiktaş derbisi için altyapıdan takviye yaptı. 17 yaşındaki oyuncular Emir Ortakaya ve Yusuf Kocatürk'ün yanı sıra 19 yaşındaki genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin de kadroya dahil edildi. Bu üç isim, geçen hafta Gaziantep FK maçında da yedek kulübesinde yer almıştı.U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakayı teknik direktör Valerien İsmael de takip etti. Siyah-beyazlılar, maçın başında Koray Yağcı ile öne geçerken ikinci devrede Emirhan Delibaş'ın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.