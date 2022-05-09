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Giriş Tarihi: 9.5.2022

7 milyon euro kıl payı kaçtı!

7 milyon euro kıl payı kaçtı!

Watford, Championship’e düşünce Ozan’ı satın alma zorunluluğu ortadan kalktı. Bu nedenle sarı-lacivertli kulüp, önemli bir gelirden oldu

Premier Lig'deki Watford macerası iyi geçmeyen ve devre arasında F.Bahçe'ye geri gönderilen Ozan Tufan'ın durumu netlik kazandı. İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Watford ligde kalmayı başarsaydı 7 milyon Euro ödeyerek Ozan Tufan'ı zorunlu olarak kadrosuna katacaktı. Watford'un son oynanan maçta küme düşmesiyle satın alma opsiyonu da ortadan kalkmış oldu. Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon için takımda düşünülmüyor.

ALTYAPIDAN ÜÇ İSİM
Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Beşiktaş derbisi için altyapıdan takviye yaptı. 17 yaşındaki oyuncular Emir Ortakaya ve Yusuf Kocatürk'ün yanı sıra 19 yaşındaki genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin de kadroya dahil edildi. Bu üç isim, geçen hafta Gaziantep FK maçında da yedek kulübesinde yer almıştı.

U-19'DA KARTAL 2-0 KAZANDI
U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakayı teknik direktör Valerien İsmael de takip etti. Siyah-beyazlılar, maçın başında Koray Yağcı ile öne geçerken ikinci devrede Emirhan Delibaş'ın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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7 milyon euro kıl payı kaçtı!
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