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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Ali Koç’a suç duyurusu!

Ali Koç’a suç duyurusu!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, düzenlediği basın toplantısında Fırtına'ya yönelik sarf ettiği çirkin sözler nedeniyle Trabzonspor taraftarları harekete geçti. Dün Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yayımlanan metinde, "Ali Koç'un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcı sözlerin kaçınılmaz sonucu olarak, bugün yaşanan ve ileride yaşanması muhtemel menfi eylemler nedeniyle ilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden pazartesi günü (bugün) suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" denildi. Bordo Mavi Gönüller Platformu ise aynı şekilde suç duyurusunda bulunacaklarını şöyle açıkladı: "Futbol üzerinden kardeşliği bozan, hezeyanlarını siyasi bir hesaplaşmaya çevirip ülkede beka meselesi oluşturmaya çalışan Fenerbahçe başkanı hakkında Bordo Mavi Gönüller olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

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Ali Koç’a suç duyurusu!
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