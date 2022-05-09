Ali Koç’a suç duyurusu!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, düzenlediği basın toplantısında Fırtına'ya yönelik sarf ettiği çirkin sözler nedeniyle Trabzonspor taraftarları harekete geçti. Dün Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Koç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yayımlanan metinde, "Ali Koç'un basın toplantısında sarf ettiği tahkir ve tahrik edici, kutuplaştırıcısözlerin kaçınılmaz sonucu olarak,bugün yaşanan ve ileride yaşanmasımuhtemel menfi eylemler nedeniyleilgili şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığatahrik suçu yönünden pazartesi günü (bugün) suç duyurusunda bulunulacaktır. Değerli taraftarlarımızın tahriklere kapılmadan şampiyonluğun tadını çıkarmaya devam etmelerini, sürecin takipçisi olunduğunun bilinmesini isteriz" denildi. Bordo Mavi Gönüller Platformu ise aynı şekilde suç duyurusunda bulunacaklarını şöyle açıkladı: "Futbol üzerinden kardeşliği bozan,hezeyanlarını siyasi bir hesaplaşmayaçevirip ülkede beka meselesi oluşturmayaçalışan Fenerbahçe başkanı hakkındaBordo Mavi Gönüller olarak savcılığasuç duyurusunda bulunacağız."