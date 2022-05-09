Bavulunu topla Batshuayi!

Beşiktaş'taLarin 7. dakikada ceza alanı içinde Novak'tan sıyrılmak isterken top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Süper Lig'deki son iki penaltısı da direkten dönen Belçikalı yıldıza tribünler tepki gösterdi. Bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan futbolcu için, "Artık bavulunu toplama zamanı geldi..." yorumunu yaptı.Performansıyla eleştirilen Batshuayi, 62. dakikada yerini N'Koudou'ya bıraktı. Çıkarken ıslıklanan Belçikalı futbolcu, kulübe yerine direkt soyunma odasının yolunu tuttu.