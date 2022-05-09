Devler ligi için büyük tadilat!

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının ardından taraftarların kutlama için sahaya girmesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininde büyük hasara neden olmuştu. Yapılan incelemeler sonucundade göz önünde bulunduruldu ve şu an kullanılamaz durumda olması fırsat bilinerek büyük bir tadilata girilmesine karar verildi.Trabzonspor kulübü yetkililerinin, hem çim yenileme hem de alttan ısıtma, drenaj sistemlerinin tamamen değiştirilmesi konusundafirmadan teklif aldığı ortaya çıktı. Sezon sonunda komple bir bakıma girecek olan stadyumun değişim maliyetinin 10 milyon TL civarında olabileceği belirtildi. Ancak yapılacak olan tüm değişimlerinTRABZONSPOR, Altay ile karşılaşacağı maçı Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu ancak Şanlıurfa GAP Stadyumu'ndaki teknik altyapının VAR sistemine uygun olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilebileceği belirtildi. Bu konuda bir inceleme yapacak olan TFF'nin, kararını kısa süre içerisinde hem Trabzonspor kulübüne hem de Altay'a iletmesi bekleniyor. Maçın İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanma olasılığı yüksek.Lig'de şampiyonluk coşkusu yaşayan Trabzonspor, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na kırdı… 1-0 kazandıkları yarı final ilk maçının rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak bordo-mavililerde sakat oyunculardan güzel haberler geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın riske atmamak için Hatayspor karşılaşmasının kadrosuna almadığıbelirtildi. Sadece Denswil'in forma giyme şansı düşük görünüyor. Dün izinli olan takım, bugün son çalışmasını yapacak ve Kayseri'ye hareket edecek.