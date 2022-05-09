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Giriş Tarihi: 9.5.2022 18:28 Son Güncelleme: 9.5.2022 18:28

Eski Yeni Malatyasporlu Jody Lukoki, hayatını kaybetti!

AA
Eski Yeni Malatyasporlu Jody Lukoki, hayatını kaybetti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti. Malatya ekibi, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.

En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.

Lukoki'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Eski Yeni Malatyasporlu Jody Lukoki, hayatını kaybetti!
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