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Giriş Tarihi: 9.5.2022 20:04 Son Güncelleme: 9.5.2022 20:05

Eyüpspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

İHA
Eyüpspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off oynamaya hazırlanan Eyüpspor'da teknik direktör HamzaHamzaoğlu dönemi sona erdi.

Eyüp ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Deneyimli teknik direktör Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.

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Eyüpspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
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