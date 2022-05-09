Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Fatih Karagümrük için hız kesmedi! Arda Güler detayı...
Giriş Tarihi: 9.5.2022 15:40

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük için hız kesmedi! Arda Güler detayı...

AA
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük için hız kesmedi! Arda Güler detayı...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam etti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Son Dakika Haberi | En yetkili isim açıkladı: İşte mültecilerle ilgili yalanlar ve gerçekler!
SON DAKİKA | Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında! FLAŞ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk kutlamalarında görsel şölen...
Osmanlı’da Tansu mes’elesi
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Son dakika | Cenk Çağın Ünlü cinayetinde çarpıcı detay: Katil öyle biri çıktı ki...
Son dakika: Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişemedi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük için hız kesmedi! Arda Güler detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA