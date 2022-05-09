İsmael 1 İsmail 1

Valerien İsmael, ilk F.Bahçe sınavından bir puan aldı. İsmail Kartal yenilmezliğini 12'ye çıkarsa da 7 maçlık galibiyet serisi son bulduBugün 30. yaş gününü kutlayacak olan Ghezzal, bir puanı getiren golü atarken 8 maçlık sessizliğini de bozdu. Karşılaşma sonrası, "Penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Michy (Batshuayi) sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı. Futbolda olan bir şey. İkinciyi ben gol yaptım. Biz bir takımız. Performansımız iyiydi" dedi.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasım 1985'ten bu yana ilk kez üst üste üç kez berabere kaldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 bitmiş, Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı. Dün de taraflar 1-1'le puanları paylaştı.Sol bek orjinli olmasına rağmen stoperde oynayan Umut Meraş, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Talihsiz bir gol yedik. İlk penaltıyı atsak belki durum çok daha farklı olabilirdi. Nedense gol atamıyoruz. Hedefimiz kazanmaktı. Beraberlik için üzgünüz" dedi.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, sahada gördüklerinin gelecek adına umut verici sinyaller olduğunu söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederim.Birçok futbolcumuz eksikti. Erken gol yedik, penaltı kazandık değerlendiremedik ancak sonra attık. İkinci yarıda çok önemli fırsatlar yakaladık. Her şeyi yaptık bundan dolayı kazanamadığımız için üzgünüz. İkinci penaltıda Kenan'dan istediğimiz buydu aslında.oldu" diye konuştu.