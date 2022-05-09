Jorge Jesus imzalıyor!

Tecrübeli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte istediği 10 milyon Euro’da indirime gitti. Tarafların 7 milyon Euro’ya el sıkışması ve anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor
Fenerbahçe'de uzun zamandır gündemi meşgul eden teknik direktör konusu sonuçlanmak üzere... Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, iki hafta önce görüştüğü Jorge Jesus ile anlaşma imzalamak için bugün Portekiz'e gidecek. Ekibiyle birlikte senelik10 milyon Euro isteyenPortekizli hocanın, indirimegideceği ve 7 milyon Euro'yu kabuledeceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.
İKİ YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Fenerbahçe ile 2 yıllık kontrat imzalaması beklenen 67 yaşındaki çalıştırıcı da dün, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Gelecek planlarından bahseden Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Hatta bir takım beni bekliyorbile. Neler olacağını bilmiyorumama kesin olan şu ki bir kararvermek gerekiyor. Kafamda bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var. Belki 1-2 yıl sonra yeniden Flamengo teknik direktörü olabilirim."
DERBIDEN YANSIYANLAR
En fazla ikili mücadele alan (10/14) ve çalım atan (5) Serdar Saatçı oldu.
Beşiktaş, bu sezon en az isabetli pas yaptığı (176) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%68) lig maçını oynadı.
Beşiktaş ile F.Bahçe, bu sezon ligde topun en düşük süre (41:15) oyunda kaldığı mücadeleyi tamamladı.
SAHAYA MADDE YAĞDI!
VODAFONE Park'ta maçın başından itibaren tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. 2. dakikada soldan serbest vuruş kullanacağı sırada başına bozuk para isabet eden İrfan Can Kahveci, bir süre yerde yattı. İlerleyen dakikalarda da taraftarlar sahaya koltuk, çakmak ve ayakkabı atmaya devam etti.
DOLMABAHÇE'DE MUHTEŞEM ŞOV
Beşiktaşlı taraftarlar sezonun son derbisine yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyahbeyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını desteklerken tribünlerde açılan dev pankart büyük beğeni topladı.
OTOBÜSE SALDIRI!
MAÇIN bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı oldu. Protokol tribününden çıkan bir grup Beşiktaş taraftarı, otobüsü tekmeleyip şoföre sinkaflı sözler sarf etti. Aracın bir bölümünde hasar meydana geldiği görüldü.