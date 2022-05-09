Jorge Jesus imzalıyor!

Fenerbahçe'de uzun zamandır gündemi meşgul eden teknik direktör konusu sonuçlanmak üzere... Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, iki hafta önce görüştüğü Jorge Jesus ile anlaşma imzalamak için bugün Portekiz'e gidecek.öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.Fenerbahçe ile 2 yıllık kontrat imzalaması beklenen 67 yaşındaki çalıştırıcı da dün, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Gelecek planlarından bahseden Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Kafamda bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var. Belki 1-2 yıl sonra yeniden Flamengo teknik direktörü olabilirim."En fazla ikili mücadele alan (10/14) ve çalım atan (5)oldu.Beşiktaş, bu sezon en az isabetli pas yaptığı (176) ve en düşük pas yüzdesinde kaldığı (%68) lig maçını oynadı.Beşiktaş ile F.Bahçe, bu sezon ligde topunoyunda kaldığı mücadeleyi tamamladı.VODAFONE Park'ta maçın başından itibaren tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. 2. dakikada soldan serbest vuruş kullanacağı sırada başına bozuk para isabet eden İrfan Can Kahveci, bir süre yerde yattı. İlerleyen dakikalarda da taraftarlar sahaya koltuk, çakmak ve ayakkabı atmaya devam etti.Beşiktaşlı taraftarlar sezonun son derbisine yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyahbeyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını desteklerken tribünlerde açılan dev pankart büyük beğeni topladı.MAÇIN bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı oldu. Protokol tribününden çıkan bir grup Beşiktaş taraftarı, otobüsü tekmeleyip şoföre sinkaflı sözler sarf etti. Aracın bir bölümünde hasar meydana geldiği görüldü.