Klopp'u "mükemmel bir insan" olarak niteleyen Şahin, Klopp'un insanlığının onu başkalarından ayırdığını ifade eden Şahin, bir soru üzerine Fatih Terim ile ilgili de görüşlerini paylaşarak, "O bir kazanandır ve sahadan galip ayrılmak için gerçekten her şeyi yapıyor. Bazen devre arasında, sadece yaptığı konuşmayla bizim için maçları kazanması çılgıncaydı. Jose Mourinho ile benzeşiyordu." değerlendirmesinde bulundu.