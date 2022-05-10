Emirhan hayran bıraktı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide İtalyan, Alman ve Fransız takımlarının scoutlarıve'yı izledi. Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan... Maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyleGenç futbolcu, orta sahada verdiği mücadelenin yanı sıra etkili hücum aksiyonları ve hazırladığı birbirinden net fırsatlarla üst düzey bir performans ortaya koydu. Avrupa'dan maçı izlemeye gelen scoutların kalan iki hafta ve gelecek sezon Emirhan'ı takip edecekleri kaydedildi.ilk izlediğimde bu gençte bir ışık olduğunu hemen hissettim. Hatta o günkü gazetemdeki kritiğimde de bunu belirttim. Oyun görüşü çok iyi, kolay rakip eksiltebiliyor. Orta sahadan gol yollarına da giriş çıkışlar yapabiliyor. Benim yalnız Emirhan'a değil bütün genç yeteneklere önemli bir tavsiyem var. Futbolda güç, kondisyon ve devamlılık çok önemli. Bunun için normal idmanların dışında mutlaka ağırlık çalışmaları şartBunun yanında da özel hayata çok dikkat etmek gerekir. Bir örnek vereyim; Barcelonalı Gavi 17 yaşında İspanya Ulusal Takımı'nın formasını giymeye başladı.