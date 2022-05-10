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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Emirhan hayran bıraktı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Emirhan hayran bıraktı

Avrupa’dan gelen scoutlar, listelerinde olmamasına rağmen maçın sonunda Emirhan’ın ismini işaretledi. Genç futbolcu son iki haftada da takibe alınacak

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide İtalyan, Alman ve Fransız takımlarının scoutları Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'yı izledi. Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan... Maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyle Rachid Ghezzal'dan sonra en öne çıkan oyuncu olan 17 yaşındaki Emirhan, scoutları kendisine hayran bıraktı.

DORTMUND UNUTMADI
Genç futbolcu, orta sahada verdiği mücadelenin yanı sıra etkili hücum aksiyonları ve hazırladığı birbirinden net fırsatlarla üst düzey bir performans ortaya koydu. Avrupa'dan maçı izlemeye gelen scoutların kalan iki hafta ve gelecek sezon Emirhan'ı takip edecekleri kaydedildi. Daha önce U-19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı maçta attığı golün dışında performansıyla Alman ekibinin dikkatini çeken Emirhan, radara alınmıştı.

BİR GÖRÜŞ:
ÖMER ÜRÜNDÜL
Onu ilk izlediğimde yeteneklerini fark ettim
Emirhan'ı ilk izlediğimde bu gençte bir ışık olduğunu hemen hissettim. Hatta o günkü gazetemdeki kritiğimde de bunu belirttim. Oyun görüşü çok iyi, kolay rakip eksiltebiliyor. Orta sahadan gol yollarına da giriş çıkışlar yapabiliyor. Benim yalnız Emirhan'a değil bütün genç yeteneklere önemli bir tavsiyem var. Futbolda güç, kondisyon ve devamlılık çok önemli. Bunun için normal idmanların dışında mutlaka ağırlık çalışmaları şart (Kasların güçlenmesi için de). Bunun yanında da özel hayata çok dikkat etmek gerekir. Bir örnek vereyim; Barcelonalı Gavi 17 yaşında İspanya Ulusal Takımı'nın formasını giymeye başladı.

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Emirhan hayran bıraktı
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