Gençler nerede!

Altyapılarda 4 kategoride (U-19, U-17, U-16 ve U-15 Ligi) lider konumda olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in genç oyuncularına hiç süre vermemesi camianın tepkisini çekti. Son Başakşehir maçında Emre Belözoğlu stoperde 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu'yu 90 dakika oynattı. Yine Beşiktaş'ta Emirhan, Serdar Saatçı, Fenerbahçe'de de Arda Güler gibi genç yetenekler forma giyerken ligde haftalardır iddiası kalmayanözellikle sosyal medyada taraftarların tepki dolu mesajlarına yol açtı.