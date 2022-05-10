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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Kupa cumartesi Trabzon’da pazar Olimpiyat’ta kalkacak

Kupa cumartesi Trabzon’da pazar Olimpiyat’ta kalkacak
Şampıyonluğunu berabere kaldığı Antalyaspor maçında garantileyen Trabzonspor, prosedür gereği kupayı son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasında alacaktı. Ancak Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemininin hasar görmesinden dolayı mücadele İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındı. Bordo-mavililer bu sebeple kupayı, cumartesi günü Trabzon'da sahasında düzenlenecek törenle kaldıracak. Pazar günü ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Altay maçında aynı coşku bir kez daha yaşanacak.

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Kupa cumartesi Trabzon’da pazar Olimpiyat’ta kalkacak
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