Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacağı ifade edilirken, şampiyonluğun kutlanacağı ve kupanın kaldırılacağı etkinliğe ilişkin bilet fiyatları ise şu şekilde:

"VIP Platinum: 2 bin TL, VIP Gold: bin 500 TL, VIP Silver: bin TL, Batı: 700 TL, Doğu: 600 TL, Fırtına: 450 TL, Kale Arkası: 350 TL."