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Giriş Tarihi: 10.5.2022 15:17

Trabzonspor’da kutlamalar için biletler satışta! Etkinlik programı hazır...

İHA
Trabzonspor’da kutlamalar için biletler satışta! Etkinlik programı hazır...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da şampiypnluk kutlamaları ve kupa töreni etkinliği biletleri satışa çıkıyor. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte sanatçıların sahne alacağı belirtilirken, DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler de planlandı. Kapıları saat 16.00'da açılacak stadyumda etkinlikler, saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacak.

Biletler yarın saat 10.00 itibarıyla Passolig internet adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacağı bildirilirken, biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarların kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi, dileyen taraftarların da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabileceği belirtildi.

Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde tüm taraftarlara açık olacağı ifade edilirken, şampiyonluğun kutlanacağı ve kupanın kaldırılacağı etkinliğe ilişkin bilet fiyatları ise şu şekilde:
"VIP Platinum: 2 bin TL, VIP Gold: bin 500 TL, VIP Silver: bin TL, Batı: 700 TL, Doğu: 600 TL, Fırtına: 450 TL, Kale Arkası: 350 TL."

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Trabzonspor’da kutlamalar için biletler satışta! Etkinlik programı hazır...
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