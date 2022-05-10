Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı

Önce Trabzon, ardından İstanbul Yenikapı'da yıllar sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Trabzonspor, dünyaya kendini hayran bırakmaya devam ediyor.yapılan ışık şov geniş yankı bulmuş, Portekiz ekibi Porto'nun taraftarları da bu kutlamayı taklit etmişti.260 bin taraftar, Trabzon şehir merkezindeki ışık şovunu tekrarlarkenvideo paylaşıp,"Trabzonspor taraftarları 38 yılaradan sonra gelen şampiyonluğuçılgın ışık gösterisi ile kutluyor"notunu düştü. Bordo-mavilitaraftarlar bu görüntünün altına,yorumları yaptı.Işık şovundaşarkısıçalınan Demet Akalın da buişten mutlu... Bir takipçisininönerisinecevabını verdi.Bu arada Akalın, cumartesigünü şampiyonluk törenindekonser verecek.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Kayseri'yi eler, finalde de şampiyon olursa 38 yıl sonra çifte kupa sevinci yaşayacakSÜPER Lig'de 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, yeni bir ilke imza atma hedefiyle bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayseri karşısına çıkacak.Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak veekrana gelecek maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına'nın sahaya11'iyle çıkması bekleniyor.