Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı
Giriş Tarihi: 10.5.2022

Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı

YUNUS EMRE SEL
Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı

Bordo-mavililer şampiyon olmakla kalmadı, müthiş kutlamalarıyla da çıtayı zirveye koydu. Yüz binlerce kişinin katılımıyla yapılan ışık şov, dünyanın dört bir köşesinde ses getiriyor

Önce Trabzon, ardından İstanbul Yenikapı'da yıllar sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Trabzonspor, dünyaya kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Trabzon'da 300 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan ışık şov geniş yankı bulmuş, Portekiz ekibi Porto'nun taraftarları da bu kutlamayı taklit etmişti. 'Bize her yer Trabzon' diyen bordo-mavililer önceki gün İstanbul Yenikapı'da şova devam etti. 260 bin taraftar, Trabzon şehir merkezindeki ışık şovunu tekrarlarken yine dünya basınında kendine geniş yer buldu.

DEMET AKALIN KONSER VERECEK
İngiliz Sun Sport sosyal medya hesabından video paylaşıp, "Trabzonspor taraftarları 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu çılgın ışık gösterisi ile kutluyor" notunu düştü. Bordo-mavili taraftarlar bu görüntünün altına, "Dünyayı aydınlatmaya devam ediyoruz" yorumları yaptı. Işık şovunda 'Kulüp' şarkısı çalınan Demet Akalın da bu işten mutlu... Bir takipçisinin 'Telif iste' önerisine "Şaka mısın, adamlar beni dünya starı yapacak" cevabını verdi. Bu arada Akalın, cumartesi günü şampiyonluk töreninde konser verecek.

38 YIL SONRA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Kayseri'yi eler, finalde de şampiyon olursa 38 yıl sonra çifte kupa sevinci yaşayacak
SÜPER Lig'de 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, yeni bir ilke imza atma hedefiyle bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayseri karşısına çıkacak. Bordo-mavililer ilk maçta 1-0 yendiği rakibi karşısında turu geçip adını finale yazdırmak ve 38 yıl sonra taraftarına çifte kupa sevinci yaşatmak istiyor. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına'nın sahaya Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Djaniny, Cornelius 11'iyle çıkması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramıyorlardı! Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın hatalarını sıraladı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler! Konut kredisi oranları yüzde 0.99 olacak
Başkan Erdoğan’ın kredi müjdesi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Bir saat bile bekleyemediler…
Başkan Erdoğan tarih verip duyurdu: “Alım gücünü daha da yükselteceğiz”
Tetikçilik, istismar, adam kaldırma, provokasyon... İşte Furkancılar adlı yapılanmanın gerçek yüzü
SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı...
Neye uğradığını şaşırdı! Ümit Özdağ'a Bilkent'te protesto şoku!
3 Ayrı Konut Finansman Paketi neleri içeriyor? İşte peş peşe gelen müjdelerin detayları...
Son dakika | Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
Osmanlı’da Tansu mes’elesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA