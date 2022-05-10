Yaktığı ışıkla dünyayı aydınlattı

Bordo-mavililer şampiyon olmakla kalmadı, müthiş kutlamalarıyla da çıtayı zirveye koydu. Yüz binlerce kişinin katılımıyla yapılan ışık şov, dünyanın dört bir köşesinde ses getiriyor
Önce Trabzon, ardından İstanbul Yenikapı'da yıllar sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Trabzonspor, dünyaya kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Trabzon'da300 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılan ışık şov geniş yankı bulmuş, Portekiz ekibi Porto'nun taraftarları da bu kutlamayı taklit etmişti. 'Bizeher yer Trabzon'diyen bordo-mavililer öncekigün İstanbul Yenikapı'daşova devam etti. 260 bin taraftar, Trabzon şehir merkezindeki ışık şovunu tekrarlarken yine dünya basınında kendinegeniş yer buldu.
DEMET AKALIN KONSER VERECEK
İngiliz Sun Sport sosyal medyahesabından video paylaşıp,"Trabzonspor taraftarları 38 yılaradan sonra gelen şampiyonluğuçılgın ışık gösterisi ile kutluyor"notunu düştü. Bordo-mavilitaraftarlar bu görüntünün altına,"Dünyayı aydınlatmaya devamediyoruz" yorumları yaptı.Işık şovunda 'Kulüp' şarkısıçalınan Demet Akalın da buişten mutlu... Bir takipçisinin'Telif iste' önerisine "Şakamısın, adamlar beni dünyastarı yapacak" cevabını verdi.Bu arada Akalın, cumartesigünü şampiyonluk törenindekonser verecek.
38 YIL SONRA İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Kayseri'yi eler, finalde de şampiyon olursa 38 yıl sonra çifte kupa sevinci yaşayacak
SÜPER Lig'de 38 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, yeni bir ilke imza atma hedefiyle bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayseri karşısına çıkacak. Bordo-mavililer ilk maçta 1-0 yendiğirakibi karşısında turu geçip adını finale yazdırmakve 38 yıl sonra taraftarına çifte kupasevinci yaşatmak istiyor. Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dancanlı olarak ekrana gelecek maçı Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına'nın sahaya Uğurcan,Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz,Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Visca,Djaniny, Cornelius 11'iyle çıkması bekleniyor.