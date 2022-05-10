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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Yenilmez Armada!

Yenilmez Armada!
SÜPER Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla Akdeniz ekibi kazandı. İlk 15 dakikada maç 2-2 oldu. Goller Konya adına Guilherme (Pen) ve Endri Çekiçi, Antalya adına ise Luiz Adriano ve Ndao'dan geldi. 67'de Antalyaspor penaltı kazanırken, topun başına geçen Haji Wright skoru ilan etti: 3-2. 14 maçtır bileği bükülmeyen Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı. Son 2 maçta 6 puan kaybeden Konya ise ikincilik umutlarını iyice tüketti.

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