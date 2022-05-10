Yenilmez Armada!

SÜPER Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi 3-2'lik skorla Akdeniz ekibi kazandı. İlk 15 dakikada maç 2-2 oldu. Goller Konya adınave, Antalya adına iseve'dan geldi. 67'de Antalyaspor penaltı kazanırken, topun başına geçenskoru ilan etti: 3-2.Son 2 maçta 6 puan kaybeden Konya ise ikincilik umutlarını iyice tüketti.