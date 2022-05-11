1 milyar 204 milyon TL’ye transfer ettiler

City, yaptığı açıklama ile Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Buna göre Norveçli oyuncu,Manchester City kadrosuna katılacak. Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin peşinde olduğu 21 yaşındaki forvet için 75 milyon Euro (1 milyar 204 milyon TL) serbest kalma bedeli ödenecek.Haaland'ın 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, yıllık 31.5 milyon Euro (505 milyon TL) kazanacak.