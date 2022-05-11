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Giriş Tarihi: 11.5.2022

1 milyar 204 milyon TL’ye transfer ettiler

1 milyar 204 milyon TL’ye transfer ettiler
Manchester City, yaptığı açıklama ile Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Buna göre Norveçli oyuncu, 1 Temmuz 2022'den itibaren Manchester City kadrosuna katılacak. Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin peşinde olduğu 21 yaşındaki forvet için 75 milyon Euro (1 milyar 204 milyon TL) serbest kalma bedeli ödenecek. Menajerlik komisyonu ve bonuslarla birlikte bu rakam 101 milyon Euro'ya yükselecek. Haaland'ın 5 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, yıllık 31.5 milyon Euro (505 milyon TL) kazanacak.

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1 milyar 204 milyon TL’ye transfer ettiler
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