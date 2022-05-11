Avrupa’yı da solladı!

Ersun Yanal'ın gidişi sonrası futbolculuktan teknik direktörlüğe adım atanSon oynanan Konyaspor maçında iki kez geriye düşse de 3-2 kazanmasını bilen Şahin'in ekibi çıkışını sürdürdü. Genç çalıştırıcı akımının son harikası olan 33 yaşındaki teknik adam, ilk deneyimini yaşadığıJürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi ustaların tedrisatından geçenYenilgi yüzü görmediği 14 maçlık performansıyla göz kamaştıran genç çalıştırıcı,Antalya'da büyük sorumluluk alan Şahin, önemli teknik adamları solladı. Almanya'nın son zamanlardaki en başarılı hocası olarak dikkat çeken Bayern Münih'in çalıştırıcısıLeipzig'in futbol adamıve Arsenal'de iyi bir grafik çizengeride bıraktı.Şahin, ligin bitimine iki hafta kala Antalyaspor'da yenilmezlik serisiniAkdeniz ekibinin mağlubiyet yüzü görmediği bu seride, 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Kırmızı-beyazlılarda, bir önceki rekor 2020-21 sezonunda gösterilen 13 maçlık performanstı.ANTALYASPOR'DA Nuri Şahin'in arkasındaki kahramanlardan teknik sorumlu Alfons Groenendijk, görev aldığı takımlarla dikkat çekiyor. Teknik adamlık kariyerine 2003'de Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra toplamda 5 sezon Ajax'ta yardımcı antrenör olan ve genç takımlarda çalıştı. Daha sonra Willem II, Den Bosch, Cluj, Excelsior, Den Haag ve Al-Wahda takımlarında direktörlük yaptı. Hollandalı futbol adamı, Konyaspor maçı sonrası da geriye düştükten sonra takım ruhu, azim, istek ve takımdaşlıkla beraber galip geldiklerini söyledi.Egosundan arınmış bir teknik adamfutbolcular, antrenörlüğe adım attıktan sonra üzerlerindeki oyuncu ceketini çıkartamıyor.Egolarından arınmış olarak takımını yönettiğini görüyorum. Genç çalıştırıcı, hocalığında Türkiye'de ne kadar görev yapar bilemem ama Avrupa'da ve özellikle Almanya'da istenen bir teknik adam olacaktır. Çünkü Şahin, sadece oyun zekâsıyla değil dinamizmiyle kenardan takımını bir maestro gibi yönetiyor.Kendini geliştirdiğinde Türk Milli Takımı'nda da rahatlıkla görev yapar.Devamını da bekliyoruz!bir başarı süreci. Bunun ortaya çıkmasında futbolTeknik adam olarak seçmiş olduğu oyun felsefesinin günümüze çok uygun olduğunu görüyoruz.Ekibini doğru kullandı. Bunun yanında Nuri Şahin'in başarısı kadar ilk yarının sonuna doğru aldığı başarısız sonuçlar dolayısıylaÇünkü başarısızlıklar birçok teknik adamın kısa sürede takımlarla vedalaşmasına sebebiyet veriyor. Bu neticeler yaşanırken Nuri Şahin ile yönetim iyi birliktelik yakaladı.