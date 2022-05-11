Avrupa’yı da solladı!

Nuri Şahin, son 14 maçta topladığı 32 puanla Avrupa’nın 40 yaş altı teknik adamları arasında en iyi ikinci isim olurken, sadece Sporting’in başındaki Ruben Amorim’in (35) gerisinde kaldı
Ersun Yanal'ın gidişi sonrası futbolculuktan teknik direktörlüğe adım atan NuriŞahin, başarısıyla parmakısırtıyor. Son oynanan Konyaspor maçında iki kez geriye düşse de 3-2 kazanmasını bilen Şahin'in ekibi çıkışını sürdürdü. Genç çalıştırıcı akımının son harikası olan 33 yaşındaki teknik adam, ilk deneyimini yaşadığı Antalyaspor'dakendini kanıtlarken,isminide geniş kitlelere duyurdu. Jürgen Klopp, Jose Mourinho ve Thomas Tuchel gibi ustaların tedrisatından geçen Şahin, Avrupa'nın eniyi 10 liginde 40 yaş altıçalıştırıcılar arasındazirveye oynuyor. Yenilgi yüzü görmediği 14 maçlık performansıyla göz kamaştıran genç çalıştırıcı, topladığı 32 puanlaen iyi ikinci hoca oldu.33 yaşındaki teknik direktör,Avrupa'da sadece 35puan toplayan Sporting'inbaşındaki RubenAmorim'i geçemedi.
NAGELSMANN, TEDESCO VE ARTETA'YI GEÇTI
Antalya'da büyük sorumluluk alan Şahin, önemli teknik adamları solladı. Almanya'nın son zamanlardaki en başarılı hocası olarak dikkat çeken Bayern Münih'in çalıştırıcısı Julian Nagelsmann'ı (30puan), Leipzig'in futbol adamı DomenicoTedesco'yu (30) ve Arsenal'de iyi bir grafik çizen Mikel Arteta'yı (28) geride bıraktı.
GEÇEN SEZONKI SERIYI 14 MAÇA YÜKSELTTI
Şahin, ligin bitimine iki hafta kala Antalyaspor'da yenilmezlik serisini 14maça çıkararak kulüp tarihi rekorunuda kırdı. Akdeniz ekibinin mağlubiyet yüzü görmediği bu seride, 9 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Kırmızı-beyazlılarda, bir önceki rekor 2020-21 sezonunda gösterilen 13 maçlık performanstı.
GROENENDİJK'İN CV'SI SAĞLAM
ANTALYASPOR'DA Nuri Şahin'in arkasındaki kahramanlardan teknik sorumlu Alfons Groenendijk, görev aldığı takımlarla dikkat çekiyor. Teknik adamlık kariyerine 2003'de Sparta Rotterdam'da başladıktan sonra toplamda 5 sezon Ajax'ta yardımcı antrenör olan ve genç takımlarda çalıştı. Daha sonra Willem II, Den Bosch, Cluj, Excelsior, Den Haag ve Al-Wahda takımlarında direktörlük yaptı. Hollandalı futbol adamı, Konyaspor maçı sonrası da geriye düştükten sonra takım ruhu, azim, istek ve takımdaşlıkla beraber galip geldiklerini söyledi.
NE DEDİLER?
Nuri Şahin, Antalyaspor'da bu başarıyı nasıl yakaladı? Süper Lig'de başka takıma transfer olur mu?
LEVENT TÜZEMEN
Egosundan arınmış bir teknik adam Ünlü futbolcular, antrenörlüğe adım attıktan sonra üzerlerindeki oyuncu ceketini çıkartamıyor. Nuri Şahin'i kenarda bir teknik adamolarak izlerken müthiş keyif alıyorum. Egolarından arınmış olarak takımını yönettiğini görüyorum. Genç çalıştırıcı, hocalığında Türkiye'de ne kadar görev yapar bilemem ama Avrupa'da ve özellikle Almanya'da istenen bir teknik adam olacaktır. Çünkü Şahin, sadece oyun zekâsıyla değil dinamizmiyle kenardan takımını bir maestro gibi yönetiyor. Oyundan hiç kopmuyor, süreklioyuncularıyla iletişim halinde kalıyor. Kendini geliştirdiğinde Türk Milli Takımı'nda da rahatlıkla görev yapar. Galatasaray'ın, NuriŞahin modeli bir teknik adama ihtiyacıolduğunu söyleyebilirim.
ALİ GÜLTİKEN
Devamını da bekliyoruz! Önemli bir başarı süreci. Bunun ortaya çıkmasında futbol tecrübesinin ve yaptığı kariyerplanlamasının da büyük katkısı var. Teknik adam olarak seçmiş olduğu oyun felsefesinin günümüze çok uygun olduğunu görüyoruz. Eldeki oyuncularla çok güzel sonuçlarortaya çıkardı. Ekibini doğru kullandı. Bunun yanında Nuri Şahin'in başarısı kadar ilk yarının sonuna doğru aldığı başarısız sonuçlar dolayısıyla ona güvenen ve yarışa devam edenAntalyaspor yönetimini de kutluyorum. Çünkü başarısızlıklar birçok teknik adamın kısa sürede takımlarla vedalaşmasına sebebiyet veriyor. Bu neticeler yaşanırken Nuri Şahin ile yönetim iyi birliktelik yakaladı. Sonuç herkes adınaolumlu oldu. Nuri hocanın yaptıklarınıbiliyor, devamını bekliyoruz.