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Giriş Tarihi: 11.5.2022 20:50 Son Güncelleme: 11.5.2022 20:51

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Rıdvan Yılmaz için açıklama yapıldı

AA
Beşiktaş’ta şok sakatlık! Rıdvan Yılmaz için açıklama yapıldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Öte yandan Rıdvan Yılmaz'ın da sakatlığı açıklandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, uygulanan taktik programın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sağ uyluk iç adalesi ve karın ön duvarında ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'nın çekildiği belirtilerek, "Görüntülemede uyluk iç (adduktor longus) ve karın ön adalesinde (rectus abdominus) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Rıdvan Yılmaz için açıklama yapıldı
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