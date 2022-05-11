Devler Ligi’nde tarihi değişim

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını resmen açıkladı. 2024-25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılıyor. Buna göre 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş yıllarda UEFA turnuvalarında gösterdiği başarılara göre 'özel davet' alarak turnuvaya katılacak. Takımlara yollanacak olan özel davetlerde, ülke puanı dikkate alınacak.Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. 'İsviçre sistemi' olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usulüne göre oynanacak. Her takım en az 8 maç yapacak, ligi ilk 8'de bitirenler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda bitirenler, son 16 için iki aşamalı play-off oynayacak. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.