Sezona kötü başladıklarını ancak Quique Sanchez Flores'in göreve gelmesiyle çıkışa geçtiklerini hatırlatan Enes Ünal, "Benim de performansım takımla doğru orantılı şekilde gitti. Sezona ben de kötü başladım. Ondan sonra hocamız değişti. Yeni gelen hocayla birlikte gerçekten inanılmaz bir enerji yakaladık. Bu bana da çok büyük bir katkı sağladı. Ben de bunun ekmeğini yiyorum. Futbolda hiçbir zaman özellikle forvet olarak tek başına gol atmak çok zor bir iş, Messi ya da o tarz bir oyuncu değilsen bu gerçekten çok zor. O yüzden takımın bunda çok büyük bir katkısı var." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Getafe ile 2025'e kadar sözleşmen var. Bu performansın sonrasında transfer teklifleri alıyor musun?" sorusunu, "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Benim ve takımım için en önemli şey bu sene ligde kalmak. Ona ulaştıktan sonra oturulur, konuşulur. Kulüp ne istiyor? Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek bir rakam. Burada ben ve ailem mutluyuz. O yüzden bu hep birlikte oturulup konuşulacak bir şey." şeklinde yanıtladı.