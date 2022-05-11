Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan Burak Elmas’a tepki

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduklarını belirtti.

Hamacıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta, uzun vadeli taahhütlere sokan birtakım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum"