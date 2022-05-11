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Giriş Tarihi: 11.5.2022 17:52 Son Güncelleme: 11.5.2022 17:58

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a tepki

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan Burak Elmas’a tepki

Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu bir paylaşımda bulundu. Hamamcıoğlu, yaptığı açıklamada Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduklarını belirtti.

Hamacıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta, uzun vadeli taahhütlere sokan birtakım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum"

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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a tepki
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