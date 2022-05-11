Kiralıkta nöbet değişimi

Bu sezon hüsran yaşayan Galatasaray'da yeni dönemin planları yapılıyor... Takımda istedikleri süreyi alamayanSezon başında kiralık gönderilenkurtarışlarıyla Giresunspor'un ligde kalmasını sağlarken,attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Alanyaspor ve Adana Demirspor'u Avrupa potasına soktu. Bu üç oyuncunun da geri dönecek olması sarı-kırmızılı sevindirirken aynı modelinuygulanması düşünülüyor.Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalarak gözden düşen iki genç oyuncu da bu sayede yeni sezonda gittikleri ekipte düzenli forma giyme şansı yakalayacak.