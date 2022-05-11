Kiralıkta nöbet değişimi

Bu sezon hüsran yaşayan Galatasaray'da yeni dönemin planları yapılıyor... Takımda istedikleri süreyi alamayan Olimpiu Morutan ile birlikteBarış Alper Yılmaz'ın geleceksezon kadroda düşünülmediğive kendilerini geliştirmeleri içinkiralık olarak gönderilmesi kararıalındığı öğrenildi. Sezon başında kiralık gönderilen Okan Kocuk kurtarışlarıyla Giresunspor'un ligde kalmasını sağlarken, EmreAkbaba ve YunusAkgün attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Alanyaspor ve Adana Demirspor'u Avrupa potasına soktu. Bu üç oyuncunun da geri dönecek olması sarı-kırmızılı sevindirirken aynı modelin BarışAlper ve Morutan'a uygulanması düşünülüyor.
GELECEĞE YATIRIM YAPILACAK
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalarak gözden düşen iki genç oyuncu da bu sayede yeni sezonda gittikleri ekipte düzenli forma giyme şansı yakalayacak. 23 yaşındakiMorutan ve 2000 doğumluBarış Alper'e sarı-kırmızılıkulüpte geleceğe yatırım gözüylebakılıyor.