Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılılar 14 kupa kazanan Fernando Muslera, GS TV'ye açıklamalar yaptı.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken asla bu kadar kalacağımı düşünmedim. Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğru. Burada olmaktan çok mutluyum

KEŞKE HEP PENALTI ATABİLSEM

Penaltı kullanmakta benim yetkim yoktu. Ama taraftarlar beni istiyordu. Çok şaşırmıştım ve ne yapacağımı bilemedim. Fatih Terim'e baktım, git dedi. Ben de penaltıyı gole çevirdim. O sezon takımda gol atmayan bir tek ben kalmıştım. Kariyerim boyunca attığım ilk ve tek goldü. Keşke hep penaltı atabilsem.

UNUTAMADIĞIM ŞAMPİYONLUK...

En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe , kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı. En iyi sezon ise 3 kupa kazandığımız 2015 sezonu...