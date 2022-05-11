Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muslera’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! “Bu kadar kalacağımı düşünmedim”
Giriş Tarihi: 11.5.2022 14:27 Son Güncelleme: 11.5.2022 14:32

Muslera’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! “Bu kadar kalacağımı düşünmedim”

Muslera’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! “Bu kadar kalacağımı düşünmedim”

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, kulüp kanalında yaptığı açıklamalarda sarı kırmızılı kulüp hakkında itiraflarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı…

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve sarı-kırmızılılar 14 kupa kazanan Fernando Muslera, GS TV'ye açıklamalar yaptı.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken asla bu kadar kalacağımı düşünmedim. Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğru. Burada olmaktan çok mutluyum

KEŞKE HEP PENALTI ATABİLSEM

Penaltı kullanmakta benim yetkim yoktu. Ama taraftarlar beni istiyordu. Çok şaşırmıştım ve ne yapacağımı bilemedim. Fatih Terim'e baktım, git dedi. Ben de penaltıyı gole çevirdim. O sezon takımda gol atmayan bir tek ben kalmıştım. Kariyerim boyunca attığım ilk ve tek goldü. Keşke hep penaltı atabilsem.

UNUTAMADIĞIM ŞAMPİYONLUK...

En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe , kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı. En iyi sezon ise 3 kupa kazandığımız 2015 sezonu...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsrail askerleri Al-Jazeera'nın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin son görüntüsü! Yüzü kanlar içinde...
Son dakika: Kayserispor kupada tarih yazıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da veda etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıkladığı projenin detayları ortaya çıktı! Suriyeli sığınmacılar için '2Y-1Ç' formülü
Son dakika: Kazakistan'la 15 tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan yeni hedefi duyurdu
19 yıl sonra gelen itiraf! 4 çocuğundan birisi amcadan biri enişteden çıktı
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Yerli ve milli pasaportta dikkat çeken detay!
Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'i hedef göstermişti! CHP'li Özgür Özel'in cezası belli oldu
Son dakika: Bursa'da AVM'de tavan çöktü! Ekipler arama kurtarma köpekleri ile içeri girdi! Dehşete düşüren olaydan ilk görüntüler...
Korkusuz Yazarı Memduh Bayraktaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: “İnsan biraz utanır Ekrem ya..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Muslera’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı! “Bu kadar kalacağımı düşünmedim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA