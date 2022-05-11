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Giriş Tarihi: 11.5.2022 17:50

Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak

AA
Trabzonspor’un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak

Trabzonspor Kulübü, 14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek kutlamalar ve kupa töreni etkinliğinde kombine biletlerin geçerli olacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak.

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Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninde kombine biletler geçerli olacak
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