Vincenzo Montella'dan Batshuayi sözleri! "Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım"

"EGOLU FUTBOLCULARI YÖNETMEK İÇİN NET VE DÜRÜST OLMALISINIZ"

Bir takımda fark oluşturan her futbolcunun az süre alanlar olduğunu vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Çünkü onların odakları ve istekleri kendilerini hazır tutmaları üst düzeyde olur. Her an sezonun kaderini değiştirebilirler, bunu yapmıyorlarsa zorlanırsınız"

Balotelli gibi futbolcular hakkında da konuşan Montella, "Bu tür profesyonel iyi ve egolu futbolcuları yönetmek için net ve dürüst olmanız gerekiyor. Bir geçmişleri varsa bunu yansıtmakta onların elinde. Her zaman dürüst ve net olursan bu tür futbolcularla başarılı olursunuz" ifadelerini kullandı.