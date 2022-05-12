500 milyon €’luk oyuncu ihracatı

Alman kulübü, son olarak Erling Haaland’ı 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye gönderdi
Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund; gelecek görüp, transfer ettiği ve yetiştirdiği futbolcuların satışından elde ettiği gelirle adeta bacasız bir fabrika gibi çalışıyor… Gelbe Wand (Sarı Duvar) lakaplı Bundesliga takımı, son 5 sezonda oyuncu ihracatından cebine 502 milyon Euro koyarken, 394 milyon Euro da kârmarjı sağladı. Westphalia ekibi, son olarak Erling Haaland'ı 20 milyon Euro'ya alıp, 60 milyona Manchester City'ye gönderdi. Oyuncuise bu transferden sezon başına bürüt31.5 milyon Euro kazanacak.
EN YÜKSEK RAKAM DEMBELE'YE ÖDENDİ
Dortmund, geçen sezon Jadon Sancho'yu Manchester United'a (85 milyon Euro) verirken 2020'de de Julian Weigl'ı 20 milyon Euro'ya Benfica'ya yolladı. Altyapısından çıkardığı ABD'li yıldız ChristianPulisic'i 3 sezon önce 64 milyonEuro'ya Chelsea'ye satarken, 2018 yılında da Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'e aynı bonservis bedeliyle gitti. Alman kulübü, en pahalı satışını ise 2017-18 sezonunda Ousmane Dembele ile gerçekleştirdi. Barcelona, Fransızoyuncuya bu transfer için140 milyon Euro ödedi.