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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Bunu asla unutmayız!

Bunu asla unutmayız!

Kayseri’de sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlara bir tepki de Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’dan geldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'a karşılaşma boyunca tribünden yabancı madde atılması tepki çekmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Yaşananlar üzücü" açıklaması yaparken, kaptan Uğurcan Çakır da "Böyle kardeş takım olmaz. Taraftarlarımız bu yaşananları unutmasın" demişti. Konuyla ilgili asbaşkan Ertuğrul Doğan da sosyal medyadan paylaşım yaptı. Doğan, "Sevgili taraftarlarımız, 11 yıl sonra gelen şampiyonluğumuzu doyasıya kutlayalım. Nasıl o zamanki yapılanları unutmadık ve hesaplaştık, bugün bize yapılan saygısızlığı da unutmayacağız ve hesaplaşacağız. Karakterimizi kaybetmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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