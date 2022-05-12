Bunu asla unutmayız!

Kayseri’de sahaya yabancı madde yağdıran taraftarlara bir tepki de Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’dan geldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'a karşılaşma boyunca tribünden yabancı madde atılması tepki çekmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Yaşananlar üzücü" açıklaması yaparken, kaptan Uğurcan Çakır da "Böylekardeş takım olmaz.Taraftarlarımız bu yaşananlarıunutmasın" demişti. Konuyla ilgili asbaşkan Ertuğrul Doğan da sosyal medyadan paylaşım yaptı. Doğan, "Sevgilitaraftarlarımız, 11 yılsonra gelen şampiyonluğumuzudoyasıya kutlayalım.Nasıl o zamankiyapılanları unutmadıkve hesaplaştık, bugünbize yapılan saygısızlığıda unutmayacağızve hesaplaşacağız.Karakterimizikaybetmeyeceğiz" ifadesini kullandı.