Bunu asla unutmayız!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'a karşılaşma boyunca tribünden yabancı madde atılması tepki çekmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı,açıklaması yaparken, kaptan Uğurcan Çakır dademişti. Konuyla ilgili asbaşkan Ertuğrul Doğan da sosyal medyadan paylaşım yaptı. Doğan,ifadesini kullandı.