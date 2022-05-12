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Giriş Tarihi: 12.5.2022 10:04

Dortmund'dan 500 milyon Euro’luk oyuncu ihracatı

UĞUR ÇEM
Dortmund’dan 500 milyon Euro’luk oyuncu ihracatı

Alman kulübü, son olarak Erling Haaland’ı 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye gönderdi.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund; gelecek görüp, transfer ettiği ve yetiştirdiği futbolcuların satışından elde ettiği gelirle adeta bacasız bir fabrika gibi çalışıyor...

Gelbe Wand (Sarı Duvar) lakaplı Bundesliga takımı, son 5 sezonda oyuncu ihracatından cebine 502 milyon Euro koyarken, 394 milyon Euro da kâr marjı sağladı. Westphalia ekibi, son olarak Erling Haaland'ı 20 milyon Euro'ya alıp, 60 milyona Manchester City'ye gönderdi. Oyuncu ise bu transferden sezon başına bürüt 31.5 milyon Euro kazanacak.

EN YÜKSEK RAKAM DEMBELE'YE ÖDENDİ
Dortmund, geçen sezon Jadon Sancho'yu Manchester United'a (85 milyon Euro) verirken 2020'de de Julian Weigl'ı 20 milyon Euro'ya Benfica'ya yolladı. Altyapısından çıkardığı ABD'li yıldız Christian Pulisic'i 3 sezon önce 64 milyon Euro'ya Chelsea'ye satarken, 2018 yılında da Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'e aynı bonservis bedeliyle gitti.

Alman kulübü, en pahalı satışını ise 2017-18 sezonunda Ousmane Dembele ile gerçekleştirdi. Barcelona, Fransız oyuncuya bu transfer için 140 milyon Euro ödedi.

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Dortmund'dan 500 milyon Euro’luk oyuncu ihracatı
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