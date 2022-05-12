Murat Özbostan yazdı! "3 Büyükler bir oldu, Trabzonspor'a saldırıyor"

Abdullah Avcı, "Silanın dışında her şey kulübede patladı" dedi. Bu sözlerle birlikte, "Trabzon'da da Antalya maçında sahaya binlerce adam girdi. Ne olacak yani" gibisinden savunmalar sosyal medyaya düştü, düşürüldü! Şampiyon olmuş bir takım, sevincini dünyanın her yerinde ve Türkiye'de hiç mi sahada kutlamadı daha önce? İlla ki yanlışlar olacaktır. Ancak üslup çok çirkin... Kaldı ki Trabzonspor, örnek gösterilecek kutlamalarıyla tüm dünyada ses getirdi, milyon dolar verip de yaptıramayacağın Türkiye'nin reklamını en iyi şekilde yaptı. Algı oyunları tehlikeli bir boyuta doğru gidiyor. Şampiyon takımın hocası (Abdullah Avcı) "Bize saygı gösterin" diyorsa burada bir düşünmek lazım…