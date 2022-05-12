Orta sahaya de La Cruz

Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Nicolas De La Cruz ile ilgilendiği iddiası Arjantin'in ünlü TNT Sports internet sitesinden geldi.24 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin River Plate ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Arjantin kulübü, bonservis geliri elde etmek için sözleşmesinin bitimine 6 ay kala oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor.24 yaşındaki Uruguaylı ile Real Sociedad'ın da ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon toplam 14 maçta görev alan Nicolas 2 gol kaydetti.Nicolas tekniğiyle dikkat çekiyor.FUTBOLA Liverpool FC Montevideo takımında başlayan Uruguaylı Nicolas De La Cruz, 2017 yılında River Plate'e transfer oldu. Montevideo'da 36 maçta 8 gol-3 asistlik performansa imza attı. 5 yıldır formasını terlettiği River Plate ile 148 maça çıktı. 25 gol-30 asist ile takıma katkı verdi. Uruguay A Milli Takımı'yla sahaya ilk olarak 9 Ekim 2020'de çıktı. 13 maç oynadı.