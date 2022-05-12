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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Orta sahaya de La Cruz

VOLKAN DEMİR
Orta sahaya de La Cruz

Fenerbahçe, River Plate ile sözleşmesi aralık ayında bitecek Uruguaylı oyuncuyu istiyor

Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Nicolas De La Cruz ile ilgilendiği iddiası Arjantin'in ünlü TNT Sports internet sitesinden geldi. Sözleşmesi 31 Aralık 2022 sonunda bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin River Plate ile yakın zamanda görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Arjantin kulübü, bonservis geliri elde etmek için sözleşmesinin bitimine 6 ay kala oyuncusunu göndermeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe benzer stratejiyi Osayi-Samuel transferinde uygulayıp, 6 ay kala oyuncuyu transfer etmişti. 24 yaşındaki Uruguaylı ile Real Sociedad'ın da ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon toplam 14 maçta görev alan Nicolas 2 gol kaydetti. Orta saha, 10 numara ve sol kanatta görev yapabilen Nicolas tekniğiyle dikkat çekiyor.

KİMDİR?
FUTBOLA Liverpool FC Montevideo takımında başlayan Uruguaylı Nicolas De La Cruz, 2017 yılında River Plate'e transfer oldu. Montevideo'da 36 maçta 8 gol-3 asistlik performansa imza attı. 5 yıldır formasını terlettiği River Plate ile 148 maça çıktı. 25 gol-30 asist ile takıma katkı verdi. Uruguay A Milli Takımı'yla sahaya ilk olarak 9 Ekim 2020'de çıktı. 13 maç oynadı.

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Orta sahaya de La Cruz
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