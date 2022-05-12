Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özbek isteksiz Elmas kararsız! Başkanlık bilmecesi...
Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:03

Özbek isteksiz Elmas kararsız! Başkanlık bilmecesi...

MEHMET ÖZCAN
Özbek isteksiz Elmas kararsız! Başkanlık bilmecesi...

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından sular durulmuyor. Resmi olarak başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından aday olacak 3. kişi tartışması devam ederken, Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in adaylık kararları belli oldu. İşte tüm detaylar...

11 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adayları, listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu dışında 3. bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Eski başkanlardan Ünal Aysal kesinlikle aday olmayacak. Dursun Özbek de mevcut şartlarda seçime girmeyi düşünmüyor. Gözler bir haftadır camianın önemli isimleriyle toplantılar gerçekleştiren Burak Elmas'a çevrildi.

Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Adnan Polat'la görüşen Elmas, bir anlamda nabız yokladı ancak beklediği desteği henüz alamadı. Burak Elmas'ın nihai kararı bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti
Son dakika: İlber Ortaylı'dan muhalefete mesaj! 'Sığınmacıları atalım diyorlar neyi atıyorsun?'
Son dakika! Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi
Son dakika: Hastalarıyla cinsel ilişkiye girdi: Sağlık ocağında iğrenç olay!
Son dakika | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen’den çarpıcı iddia! CHP'den yandaş anketçilere 650 milyon!
Son dakika | PKK'da Almanya'da teröre özgürlük arıyor! Küstah girişime Bakanlık cevap verdi
Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni dönem başlıyor! Petrol ve doğal gaz aramalarına yeni boyut kazandıracak
Selçuk Bayraktar’dan ABD'li firmaya: Bakalım kim önce yapacak
İZSU’da taşlar yerinden oynayacak
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği bitti! İşte ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Özbek isteksiz Elmas kararsız! Başkanlık bilmecesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA