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Giriş Tarihi: 12.5.2022 15:21 Son Güncelleme: 12.5.2022 15:24

Samsunspor, Çağdaş Atan'a emanet!

AA
Samsunspor, Çağdaş Atan’a emanet!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.

Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

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Samsunspor, Çağdaş Atan'a emanet!
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