Scoutlar oyuncu keşfinde

67 yaşındaki çalıştırıcının yardımcı antrenörleri F.Bahçe’nin sadece maçlarını değil, idmanlarını bile yakın takipte. Scout ekibi Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek Güney Amerika pazarında yetenekli oyuncu keşfine çıktı. Son dakika bir sürpriz yaşanmazsa, imza tarihi belirlenecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ikinci kez yüz yüze görüşmesini de gerçekleştirdi. Olumlu geçen buluşmanınardından Portekizli çalıştırıcının,30 milyon Euro transferbütçesi istediği öğrenildi. Resmi olarak imzalar atılmadı ama 67 yaşındaki hocanın ekibi Fenerbahçe'yi takibe aldı ve dersini çalışmaya başladı. İşte 26 Nisan'daki ilkgörüşmenin ardından bugünetek tek yaşananlar:
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi yapmak için nisan ayının sonunda Portekiz'e uçtu. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemekte tecrübeli teknik adama net 5 milyonEuro teklif edildi.
JORGE Jesus o görüşmede yardımcılarıyla birlikte toplamda 10 milyon Euro istedi.
Aradaki fark 5 milyon Euro'ydu. Ali Koç, projelerini ve takımla ilgili dosyasını sunarak bir sonraki görüşme için söz aldı.
JESUS, Brezilya'ya tatile gitti… Burada yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ve olumlu baktığını dile getirdi. 10 Mayıs'ta Ali Koç ile Jorge Jesus arasındaki ikinci yüzyüze görüşme gerçekleşti. Koç, 5 milyon Euro olan teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.
SON olarak çalıştığı Benfica kulübündeki maaşı 8 milyon Euro olan Jesus, 10 milyon Euro talebinden yardımcılarıyla birlikte toplamda 7 milyon Euro seviyesine düştü ancak 30 milyon Euro transfer bütçesi istediğini vurguladı.
ŞAMPIYONLAR Ligi'ne çok önem veren ve bu nedenle Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini garantilemesini bekleyen Portekizli çalıştırıcının scout ekibi, özellikle Brezilya veArjantin'den yetenekli oyuncu arayışlarına başladı.
FENERBAHÇE'NIN Karagümrük maçında alacağı sonuç Jesus'un transferi için önemli. Bu karşılaşma sonrası Konyaspor ile aradaki puan farkı korunursa, Jesus'un transferi için bir engel kalmayacak. Portekizli hocanın avukatı ve menajerininİstanbul'a gelmesi bekleniyor. Burada son detaylar netleştirilecek ve imza tarihi resmi olarak açıklanacak.
PORTEKİZ BASINI DETAYLARI AÇIKLADI!
PORTEKİZmedyası, Jesus'un Fenerbahçe ile bir yıllık anlaşmak istediğini iddia etti. Sezon ortasında ayrıldığı Benfica'dan haziran ayına kadar yıllık ücretini almaya devam edecek olan Portekizli teknik adam, ülke basınına göre Ali Koç'un 3 yıllık teklifine karşılık, "1 yıllığına gelirim" dedi. Brezilya'da verdiği röportajda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı çok istediğini açıklayan, biri Şili olmak üzere üç milli takımdan teklif aldığını, Brezilya Ligi'nden A.Mineiro ile Corinthians'ın da kendisini istediğini öne süren Jesus için 'Flamengo'ya dönmek için kulis yapmaya geldi ancak Paulo Sousa'nın koltuğuna oturamadı' yorumları yapıldı. Everton'ın teklifi için "Maç değil, kupalarkazanmak istiyorum" diyen Jesus'a, ingiliz ekibinin forveti Richarlison'ın, "Önce Everton'ın tarihini öğren" diye tepki gösterdiği de haberlerde yer aldı.
KADRO DEĞİŞİYOR
SEZONUN bitimine iki maç kala Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek isteyen Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda değişime gidilecek. Beşiktaş derbisini cezası nedeniyle kaçıran Serdar Aziz ve sakatlığını tamamen atlatan Osayi-Samuel 11'e dönecek. Cezalı Mert Hakan'ın yerinde orta alanda İrfan Can Kahveci görev alacak. Enner Valencia da İrfan'ın yerine ileri uçta görev yapacak.