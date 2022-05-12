Scoutlar oyuncu keşfinde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ikinci kez yüz yüze görüşmesini de gerçekleştirdi.Resmi olarak imzalar atılmadı ama 67 yaşındaki hocanın ekibi Fenerbahçe'yi takibe aldı ve dersini çalışmaya başladı.FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile ilk görüşmeyi yapmak için nisan ayının sonunda Portekiz'e uçtu. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın da katıldığı yemekte tecrübeliJORGE Jesus o görüşmede yardımcılarıyla birlikte toplamda 10 milyon Euro istedi.Aradaki fark 5 milyon Euro'ydu. Ali Koç, projelerini ve takımla ilgili dosyasını sunarak bir sonraki görüşme için söz aldı.JESUS, Brezilya'ya tatile gitti… Burada yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ve olumlu baktığını dile getirdi. 10 Mayıs'taKoç, 5 milyon Euro olan teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.SON olarak çalıştığı Benfica kulübündeki maaşı 8 milyon Euro olan Jesus, 10 milyon Euro talebinden yardımcılarıyla birlikte toplamdaancak 30 milyon Euro transfer bütçesi istediğini vurguladı.ŞAMPIYONLAR Ligi'ne çok önem veren ve bu nedenle Fenerbahçe'nin lig ikinciliğini garantilemesini bekleyen Portekizli çalıştırıcının scout ekibi,FENERBAHÇE'NIN Karagümrük maçında alacağı sonuç Jesus'un transferi için önemli. Bu karşılaşma sonrası Konyaspor ile aradaki puan farkı korunursa, Jesus'un transferi için bir engel kalmayacak.Burada son detaylar netleştirilecek ve imza tarihi resmi olarak açıklanacak.PORTEKİZmedyası, Jesus'un Fenerbahçe ile bir yıllık anlaşmak istediğini iddia etti. Sezon ortasında ayrıldığı Benfica'dan haziran ayına kadar yıllık ücretini almaya devam edecek olan Portekizli teknik adam, ülke basınına göre Ali Koç'un 3 yıllık teklifine karşılık,dedi. Brezilya'da verdiği röportajda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmayı çok istediğini açıklayan, biri Şili olmak üzere üç milli takımdan teklif aldığını, Brezilya Ligi'nden A.Mineiro ile Corinthians'ın da kendisini istediğini öne süren Jesus için 'Flamengo'ya dönmek için kulis yapmaya geldi ancak Paulo Sousa'nın koltuğuna oturamadı' yorumları yapıldı. Everton'ın teklifi içindiyen Jesus'a, ingiliz ekibinin forveti Richarlison'ın, "Önce Everton'ın tarihini öğren" diye tepki gösterdiği de haberlerde yer aldı.SEZONUN bitimine iki maç kala Şampiyonlar Ligi'ni garantilemek isteyen Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda değişime gidilecek. Beşiktaş derbisini cezası nedeniyle kaçıran Serdar Aziz ve sakatlığını tamamen atlatan Osayi-Samuel 11'e dönecek. Cezalı Mert Hakan'ın yerinde orta alanda İrfan Can Kahveci görev alacak. Enner Valencia da İrfan'ın yerine ileri uçta görev yapacak.