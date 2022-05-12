Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon değerlendirmesinde bulundu. Avcı, "Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz." açıklamasını yaparken, transfer çalışmaları ve Nwakaeme'nin geleceğine dair flaş ifadeler kullandı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Geldiğimizde 1 sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır.

Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.