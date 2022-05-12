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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:36 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:13

Son dakika: Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "Bana kararını söyledi"

Son dakika: Abdullah Avcı’dan Nwakaeme açıklaması! Bana kararını söyledi

Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon değerlendirmesinde bulundu. Avcı, "Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz." açıklamasını yaparken, transfer çalışmaları ve Nwakaeme'nin geleceğine dair flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamaları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon değerlendirmesinde bulundu. Avcı, "Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz." açıklamasını yaparken, transfer çalışmaları ve Nwakaeme'nin geleceğine dair flaş ifadeler kullandı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Geldiğimizde 1 sene sonranın, yani bu senenin organizasyonunu yapıyorduk. Trabzonspor'un genetiğinde yarışmak vardır.

Oyun kalitesi düşük olsa da sistemimiz bizi ayakta tuttu. Yeni sezon için ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Şampiyonluk bir sonuç ama şampiyon olduktan sonra hedeflere giden, Avrupa'da yarışan bir hale gelmek için daha büyük bir organizasyona ihtiyacımız var.

"GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

Bu şehirde müthiş bir enerji var. Şehirdeki bu enerjiyi olumlu hale çevirmek istiyorum. Transfer konusunda Ertuğrul Doğan'la hızla adımları atıyoruz. Güçlü bir kadromuz var. Sezon başı planlamalarına hazır olduğumuzu düşünüyorum.

Ben biraz düzen adamıyım. Tesislerdeki odam, eski başkan odasıydı. İyi sonuçlar aldıkça düzelttik, hemen koltuğu değiştirmedim.

Oyunu daha akıcı bir hale geliştirmeye ihtiyacım var. Oyun planına göre oyuncular alacağız.

MONTELLA YORUMU

Çok olumlu ya da çok olumsuz maçlar oynamadık. Parça parça iyi oynadığımız maçlar oldu. Ama belli bir standardı tutturduk. Adana Demir maçının ilk yarısı inanılmazdı. Montella da 'Kafamızı kaldıramadık' dedi.

Devamlı iyi oynayarak gitmez. Bunu Liverpool'da da Manchester City'de de görüyoruz. Bayern-Stuttgart maçında yüzde 70 Stuttgart oynuyordu. Bu şehir bunu kabul eder mi? Ama şampiyonluk böyle bir şey değil. Güncel oyunda Trabzon gibi oynamak, başka bir şey olmalı.

NWAKAEME AÇIKLAMASI

Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Burada devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu belirleyecek.

"DEĞİŞİME AÇIĞIM"

Kadro derinliğimiz olmasaydı çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Kaliteli rekabet takımı hem sayısal hem de performans olarak arttırıyor. Hücum ederken savunma güvenliğini almak da çok önemli. Değişime çok açığım. Bunlar hayatta olması gereken şeyler.

Sevgi, saygı ve iletişimle bu oyunu daha iyi hale getireceğiz. Ben bunun içerisinde kalacağız. Pazar günü kupamızı alacağız, pazartesi yeni sezon yarışı başlayacak. Ben çocuklara, Trabzonsporlular'a doğru örnek olmaya çalışacağım.

Kiralık olan Denswil ve Puchacz için değerlendirmemizi yaptık. 2 haftamız daha var, sonra duyarsınız.

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Son dakika: Abdullah Avcı'dan Nwakaeme açıklaması! "Bana kararını söyledi"
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