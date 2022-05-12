Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu
Giriş Tarihi: 12.5.2022 18:20 Son Güncelleme: 13.5.2022 10:04

Son dakika: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu

Son dakika: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılarda önümüzdeki dönemin ilk transfer hedefleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon Süper Lig'in flaş ekibinin yıldız golcüsü için devreye giren Galatasaray, transferde ilk hedefini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Galatasaray’ın yeni golcüsü belli oldu! Transferin ilk hedefi ortaya çıktı… Sezona damga vurmuştu
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