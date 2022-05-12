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Giriş Tarihi: 12.5.2022 20:45

Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu

DHA
Süper Lig’de 37’nci haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 37'nci hafta cumartesi günü oynanacak Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. Ligin 37'nci haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu.

37'nci haftada oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler şöyle:

14 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cihan Aydın

15 MAYIS PAZAR

16.00 Göztepe - Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Altay: Kadir Sağlam
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe - VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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Süper Lig'de 37'nci haftanın hakemleri belli oldu
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