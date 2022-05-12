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Giriş Tarihi: 12.5.2022 15:13

Umut Nayir'den örnek davranış! Cizre'ye fen laboratuvarı...

İHA
Umut Nayir’den örnek davranış! Cizre’ye fen laboratuvarı...

GZT Giresunspor'da oynayan futbolcu Umut Nayir, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan bir okula tam donanımlı bir fen laboratuvarı yaptırarak örnek bir davranışa imza attı. İşte tüm detaylar...

GZT Giresunspor'da futbol hayatını sürdüren Umut Nayir, vatani görevini icra ederken tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtası ile Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde bulunan Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı. Umut Nayir isminin verildiği laboratuvarın açılışına Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri Ahmet Gümüş ve Mevlit Gayırinal, okul müdürü Nasih Altan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Laboratuvarın kuruluş aşaması sinevizyon yöntemi ile izlendikten sonra fen bilimleri laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.


Devletlerin kalkınması, gelişip, büyümesinin eğitim ile gerçekleştiğinin belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, eğitimde başarılı olmak için paydaşların işine aşkla, şevkle sarılması gerektiğini söyledi. İke, "Hasan Alak hoca, işinde aşkla, şevkle çalışan bir öğretmenimiz. Onun vesilesi ile okulumuza fen laboratuvarı açıldı ve şartları iyileştirildi. Tabi bunun yapımı, finansı kısmı tamamen Süper Lig takımı Giresunspor'da oynayan Umut Nayir tarafından yapıldı. Bu örnek davranışından dolayı futbolcumuza teşekkür ediyorum" dedi.


Okulun öğretmeni Hasan Alak ise, bu laboratuvarın açılmasındaki etkenin Umut Nayir ile vatani görevini yaptığı esnada tanışmalarını vesile olduğunu ifade etti. Alak, "2018 Yılında Sakarya 7. Komando Tugay'ın da eğitim komutanı olarak vatani görevimi yerine getirirken, Umut Nayır'da bedelli asker olarak eğitim verdiğim askerlerden biriydi. Kendisi ile orada tanıştık. Daha sonra öğretmen olarak atamam gerçekleştikten sonra Cizre'ye geldim.

Cizre'de görev yaptığım okulda fen laboratuvarı olmadığı için Umut Nayir'den rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp, okulumuza yeni, tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı. Aslında bu fen laboratuvarı son aşamaydı. Çünkü daha öncesinde de okulumuza birçok faydası olmuştu. Spora yatkın çocuklar için spor malzemeleri, Cizre geneli ve köy okulları projesinde bot ve mont kampanyasına çok büyük destekleri olmuştu. Bu vesile ile okulumuza ve Cizre'mize böyle bir laboratuvar kazandırdığı için öğrencilerim adına Umut Nayir'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Umut Nayir'den örnek davranış! Cizre'ye fen laboratuvarı...
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