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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Bütün altınlara bedel

Bütün altınlara bedel
Italya'da Hakan Çalhanoğlu'na övgüler var. Önceki gece oynanan maçta Juventus'u uzatmalarda 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı kazanan İnter'de milli futbolcunun finalde attığı penaltı, İtalya basınında gündem oldu. La Gazzetta dello Sport, "Penaltıdan köşeye attığı o gol dünyadaki bütün altınlara bedel. Tam gerektiği zamanda belirleyici oldu" dedi. Corriere dello Sport, "İnter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi. Muhteşem bir vuruş" yorumunu yaptı. La Stampa gazetesi ise Hakan için "Juventus defansı için serseri mayın gibiydi" ifadesini kullandı.

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