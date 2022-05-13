Bütün altınlara bedel

Italya'da Hakan Çalhanoğlu'na övgüler var. Önceki gece oynanan maçta Juventus'u uzatmalarda 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı kazanan İnter'de milli futbolcunun finalde attığı penaltı, İtalya basınında gündem oldu. La Gazzetta dello Sport,Tam gerektiği zamanda belirleyici oldu" dedi. Corriere dello Sport, "İnter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi.yorumunu yaptı. La Stampa gazetesi ise Hakan içinifadesini kullandı.